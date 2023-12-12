Макрон підтвердив дату відкриття Нотр-Даму — 8 грудня 2024 року

Президент Франції Емманюель Макрон відвідав Собор Паризької Богоматері й підтвердив дату його відкриття після реставрації. Знову відкрити собор мають 8 грудня 2024 року, а на церемонію хочуть запросити Папу Римського Франциска, повідомляє видання Le Monde.
Президент прибув на будівельний майданчик Нотр-Даму разом зі своєю дружиною, першою леді Франції Бріджит Макрон. Він оглянув роботу над нефами і хором собору й обговорив майбутні проєкти.
«З квітня 2019 року вся нація перебудовується, і це дуже зворушливо бути тут за рік до відкриття. Ви можете побачити надзвичайний прогрес роботи над цим нефом, хором, рамами і шпилем», — зазначив Макрон.
В інтерв’ю телеканалу France 2 Макрон сказав, що запросить Папу Франциска відвідати відкриття собору 8 грудня 2024 року.
Президент також анонсував створення музею для увічнення періоду реставрації.
- 15 квітня 2019 року в соборі Паризької Богоматері (Нотр-Дам де Парі) сталася масштабна пожежа. Вона тривала понад 15 годин. Унаслідок пожежі в соборі обвалилися шпиль і дах.
- Французькі слідчі вважають, що спричинити пожежу в соборі могло коротке замикання. У кінці червня паризька прокуратура заявила, що причиною могла стати сигарета або несправність електрики.
- За версією слідства, займання сталося в районі шпиля, за кілька годин до цього там проводили ремонтні роботи. Полумʼя повністю знищило деревʼяний дах і шпиль, який впав і догорав потім на підлозі собору. Вогонь вдалося повністю загасити лише вранці наступного дня — пожежа тривала понад 15 годин.