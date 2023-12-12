Макрон підтвердив дату відкриття Нотр-Даму — 8 грудня 2024 року

Президент Франції Емманюель Макрон відвідав Собор Паризької Богоматері й підтвердив дату його відкриття після реставрації. Знову відкрити собор мають 8 грудня 2024 року, а на церемонію хочуть запросити Папу Римського Франциска, повідомляє видання Le Monde.

Президент прибув на будівельний майданчик Нотр-Даму разом зі своєю дружиною, першою леді Франції Бріджит Макрон. Він оглянув роботу над нефами і хором собору й обговорив майбутні проєкти.

«З квітня 2019 року вся нація перебудовується, і це дуже зворушливо бути тут за рік до відкриття. Ви можете побачити надзвичайний прогрес роботи над цим нефом, хором, рамами і шпилем», — зазначив Макрон.

В інтерв’ю телеканалу France 2 Макрон сказав, що запросить Папу Франциска відвідати відкриття собору 8 грудня 2024 року.

Президент також анонсував створення музею для увічнення періоду реставрації.