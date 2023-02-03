Собор Паризької Богоматері відкриють наприкінці 2024 року

Собор Паризької Богоматері планують відкрити у 2024 році? після Олімпійських ігор у Парижі.

Про це пише France24.

До кінця 2023 року відновлять шпиль собору. Його виготовлять із 500 тонн дубової деревини, а на покриття та прикраси витратять 250 тонн свинцю. Після завершення будівництва шпиль буде заввишки 100 метрів.

Повну реконструкцію собору хочуть завершити до кінця 2024 року. Раніше влада називала імовірну дату 8 грудня — свято Непорочного Зачаття. Це означає, що гості Олімпійських ігор не зможуть відвідати Нотр-Дам де Парі.