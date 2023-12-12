Володимир Зеленський зустрівся з керівниками оборонних компаній США

Президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту до США провів зустріч із керівниками американських оборонних компаній.

На зустрічі були президент BAE Systems Том Арсено, голова і виконавчий директор Day & Zimmermann Гарольд Йох, президент Boeing Теодор Колберт, виконавчий директор Sierra Nevada Фатіх Озмен, віцепрезидент Northrop Grumman Стівен ОʼБрай, віцепрезидент RTX Джефф Шоклі, віцепрезидент Lockheed Martin Реймонд Піселлі, віцепрезидент General Dynamics Марк Руалі, виконавчий директор D&M Holding Деніел Пауерс, віцепрезидент AeroVironment Чарльз Дін.

Президент подякував усім працівникам американських оборонних компаній, котрі виробляють зброю, яка рятує українців і допомагає українській армії захищати країну.

«Ви дуже багато зробили для України. Без таких людей, як ви, ми не змогли б впоратися і захистити нашу землю», — сказав Зеленський.

Зеленський також розповів про ідею створити оборонний хаб у Європі, який розміщуватиметься на території України, оскільки країна має багато практичного досвіду, набутого через війну.

За його словами, Україна готова і вироблятиме більшу кількість боєприпасів і військової техніки, проте їй потрібна підтримка таких потужних компаній. Зокрема, ідеться про спільне виробництво артилерійських боєприпасів, систем протиповітряної оборони, артилерійських і ракетних систем.

Україна також хоче запросити американських партнерів увійти в частку українських оборонних компаній, що буде на користь усіх сторін.

Виробництво зброї

Міністр із питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін заявив, що Україна хоче стати найбільшим виробником зброї у Європі.

У 2024 році Міноборони та Мінстратегпром мають намір у кілька разів збільшити виробництво ракет, боєприпасів, озброєння та військової техніки, особливо засобів протиповітряної оборони.

У вересні в Києві відбувся перший міжнародний Форум оборонних індустрій DFNC1, у якому взяли участь 252 оборонні компанії з більш ніж 30 країн. Українські компанії підписали 20 документів з іноземними партнерами в межах форуму. У Мінстратегпромі розповіли про щомісячне нарощування Україною виробництва зброї та наголосили, що є «кратне зростання навіть за цей рік».

6 грудня 2023 року США та Україна підписали заяву про наміри зі спільного виробництва й обміну технічними даними, спрямовану на задоволення нагальних оперативних потреб ЗСУ.