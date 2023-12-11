Колишнього мера Одеси заочно взяли під варту. Його розшукують за привласнення Міжнародного аеропорту

Колишньому меру Одеси Олексію Костусєву обрали запобіжний захід у справі про незаконне заволодіння Міжнародним аеропортом «Одеса» — тримання під вартою.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

За клопотанням детективів Національного антикорупційного бюро, яке погодив прокурор САП, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду обрав запобіжний захід колишньому меру Одеси Олексію Костусєву. Він є одним із підозрюваних у справі про незаконне заволодіння майном аеропорту «Одеса».

Суд задовольнив клопотання й обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Після того, як підозрюваного затримають і доставлять на місце проведення досудового розслідування, слідчий суддя визначиться щодо застосування цього запобіжного заходу.