Голова МЗС Дмитро Кулеба зустрівся з угорським колегою Петером Сійярто вперше за час вторгнення

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сьогодні, 11 грудня, особисто зустрівся в Брюсселі з угорським колегою Петером Сійярто — вперше від початку повномасштабного вторгнення.
«Безумовно, головною темою було рішення Європейської Ради щодо відкриття переговорів про членство України в ЄС. Розумію, що всі чекають відповіді: так чи ні? Дайте трохи часу. Я зараз буду доповідати президенту Зеленському. Петер буде доповідати своєму премʼєр-міністру», — заявив міністр Кулеба.
Дмитро Кулеба наголосив у розмові із Сійярто, що в України і Угорщини «спільне майбутнє в Європі».
Петер Сійярто заявив, що рішення про вступ України до Європейського Союзу є «історичним» і вплине на майбутнє Європи, проте зараз Єврокомісія не завершила підготовчу роботу, яка могла б гарантувати Україні продовження перемовин про вступ.
Він також додав, що це був «складний період з точки зору двосторонніх відносин» Угорщини і України.
«З 2015 року Україна постійно запроваджувала правила, які все більше обмежували права угорської національної громади, і це кидало тінь на двосторонні відносини», — заявив Сійярто.
- Раніше Дмитро Кулеба заявив, що в Євросоюзі ще тривають дискусії щодо відкриття переговорів з Україною. За його словами, дискусії триватимуть «до останньої хвилини» на саміті лідерів ЄС, проте «загальний настрій і загальний сигнал — безпрецедентний рівень підтримки відкриттю переговорів про членство України в ЄС». Дмитро Кулеба додав, що партнери вражені, як Україна упродовж місяця виконує всі рекомендації.
- 8 листопада Єврокомісія рекомендувала розпочати перемовини з Україною про вступ до ЄС. Тепер висновок комісії мають схвалити держави-члени, коли лідери ЄС зустрінуться 14—15 грудня на саміті. Якщо вони офіційно дадуть зелене світло переговорам, виконавчий орган блоку розпочне технічну роботу з підготовки процесу вступу.