Європейський Союз запровадив нові санкції проти Ірану за постачання росії дронів

Рада Європейського Союзу запровадила санкції проти шести людей і пʼяти підприємств, причетних до розробки і виробництва безпілотних літальних апаратів (БпЛА), які росія використовує для своєї війни в Україні.

Це перші списки в межах новостворених обмежувальних заходів через військову підтримку Іраном російської агресії. Вони доповнюють попередні чотири раунди списків щодо іранських безпілотників, які були ухвалені раніше в межах інших санкційних пакетів.

До нового переліку ввійшли, зокрема:

компанія Shakad Sanat Asmari, її генеральний директор, його заступник і головний науковий співробітник;

компанія Baharestan Kish Company, її керівний директор Саад Сазе Фараз Шаріф, а також гендиректор;

компанія Sarmad Electronic Sepahan Company, яка пропонує послуги аерокосмічного інжинірингу;

компанія, що допомагає іранському Корпусу вартових ісламської революції вдосконалювати БпЛА, Kimia Part Sivan Company.

Санкції передбачують заморожування активів і заборону на вʼїзд до Євросоюзу. Також обмежувальні заходи забороняють прямо чи опосередковано надавати кошти переліченим компаніям і людям, або ж на їхню користь.