Європейський Союз запровадив нові санкції проти Ірану за постачання росії дронів

Рада Європейського Союзу запровадила санкції проти шести людей і пʼяти підприємств, причетних до розробки і виробництва безпілотних літальних апаратів (БпЛА), які росія використовує для своєї війни в Україні.
Це перші списки в межах новостворених обмежувальних заходів через військову підтримку Іраном російської агресії. Вони доповнюють попередні чотири раунди списків щодо іранських безпілотників, які були ухвалені раніше в межах інших санкційних пакетів.
До нового переліку ввійшли, зокрема:
- компанія Shakad Sanat Asmari, її генеральний директор, його заступник і головний науковий співробітник;
- компанія Baharestan Kish Company, її керівний директор Саад Сазе Фараз Шаріф, а також гендиректор;
- компанія Sarmad Electronic Sepahan Company, яка пропонує послуги аерокосмічного інжинірингу;
- компанія, що допомагає іранському Корпусу вартових ісламської революції вдосконалювати БпЛА, Kimia Part Sivan Company.
Санкції передбачують заморожування активів і заборону на вʼїзд до Євросоюзу. Також обмежувальні заходи забороняють прямо чи опосередковано надавати кошти переліченим компаніям і людям, або ж на їхню користь.
- Рік тому Рада Європейського Союзу рішуче засудила будь-яку військову підтримку російської агресії з боку Ірану, зокрема й поставки рф безпілотних літальних апаратів (БпЛА).
- Розробкою, виробництвом та передачею росії БпЛА керують Міноборони, збройні сили Ірану і Корпус вартових ісламської революції — всі перебувають під санкціями ЄС.
- 20 липня цього року Рада ЄС встановила нові санкції щодо військової підтримки Іраном війни росії проти України. Вони забороняють експорт компонентів для БпЛА з ЄС до Ірану, а також передбачають заморожування активів і заборону на вʼїзд до Євросоюзу — ці обмежувальні заходи стосуються причетних до розробки, виготовлення або передачі росії безпілотників. Списки підсанкційних осіб і компаній ухвалили лише сьогодні.
- 13 вересня 2022 року українські військові вперше знищили ударний дрон-камікадзе іранського виробництва Shahed-136, який використала російська армія. Дрон збили під звільненим Купʼянськом Харківської області. Відтоді росія використовує ці безпілотники для атак на Україну, зокрема на обʼєкти енергетичної інфраструктури. Зараз рф будує власний завод для виробництва цих дронів, там вони називаються «Герань — 2». Завод буде в особливій економічній зоні «Алабуга», він може почати роботу на початку 2024 року.