Швеція оголосила новий «зимовий» пакет допомоги Україні на $130 мільйонів

Швеція надасть Україні 1,4 мільярда шведських крон (приблизно $130 мільйонів), які підуть на підтримку населення українців напередодні зими.

Про це повідомляє шведське видання SVT.

Більша частина коштів, 900 мільйонів шведських крон, піде до фонду Світового банку для відновлення України. Фонд підтримує інфраструктуру України у сферах енергетики, житлового будівництва, охорони здоровʼя і транспорту.

Виділені кошти підуть на закупівлю обладнання для опалення й збільшення пропускної здатності української електромережі. Їх витратять і на інші заходи, які допоможуть українцям пережити зиму — наприклад, на будівництво притулків.

Cтаном на сьогодні це найбільша підтримка в межах двосторонньої допомоги Швеції Україні.