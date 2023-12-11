Росіяни проведуть президентські вибори на окупованих територіях України

Російський ЦВК вирішив проводити «вибори» президента рф на окупованих територіях Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей України. За російськими законами, на цих територіях введений воєнний стан.
Уперше в росії вибори президента будуть триденними — з 15 до 17 березня 2024 року. Російський президент путін вже заявив, що висуватиме свою кандидатуру на нові вибори. Він іде на пʼятий термін.
У разі перемоги на наступних виборах путін буде президентом рф до 2030 року.
- Посаду президента рф путін обіймав у 2000—2008 роках. Тоді термін президентських повноважень у рф становив чотири роки. У 2008—2012 роках президентське крісло перейшло до російського політика Дмитра Медведєва, а у 2012-му посаду знову обійняв путін — водночас термін президентських повноважень збільшили до шести років. У 2018 році росіяни знову переобрали путіна як свого президента.
- У вересні 2023 року росія провела «вибори» на тимчасово окупованих територіях України. Російська влада заявила, що кандидати від путінської партії лідирували в усіх окупованих регіонах. За даними, які надали «виборчі комісії», результати партії в Херсонській області — 72,93% голосів, у Запорізькій області — 83,96%, у «ЛНР» — 75,08%, у «ДНР» — 78,61%.