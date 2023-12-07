Росія оголосила дату президентських виборів. Вони пройдуть 17 березня

Рада федерації росії призначила вибори президента на 17 березня 2024 року.

Голова Центральної виборчої комісії рф Елла Памфілова заявила, що вперше «в сучасній історії росії президентські вибори відбуватимуться в такій токсичній геополітичній атмосфері».

До 12 грудня росіяни ухвалять рішення про вибори президента росії в «нових регіонах» — на окупованих територіях Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей України.