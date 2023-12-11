Європейська кіноакадемія назвала «Анатомію падіння» фільмом року

Європейська кіноакадемія визнала фільмом року стрічку французької режисерки Жюстін Тріє «Анатомія падіння».

Фільм розповідає про письменницю, яку підозрюють у вбивстві власного чоловіка. Вона заперечує провину, але навіть у сина зʼявляються сумніви в невинуватості матері. В українських кінотеатрах фільм переглянути можна з 14 грудня.

«Анатомія падіння» також дістала нагороди у номінаціях «Найкраща режисура», «Найкращий сценарій» та «Найкращий монтаж», а також Європейську університетську кінопремію. Окрім цього, виконавиця головної ролі Сандра Гюллер виграла нагороду «Найкраща акторка».

Цьогоріч на премію Європейської кіноакадемії також номінували два українських фільми: стрічку «Ля Палісіада» режисера Філіпа Сотниченка — у категорії «Відкриття року — приз FIPRESCI», і копродукційний фільм «Батьківщина» Ханни Бадзяки й Александера Міхалковіча — в номінації «Найкращий документальний фільм».