Європейська кіноакадемія назвала «Трикутник смутку» фільмом року

Фільм «Трикутник смутку» визнаний стрічкою року за версією Європейської кіноакадемії.

Про це повідомляється на сайті академії.

Режисер стрічки — Рубен Остлунд також дістав нагороди у категорії «Найкращий режисер» та «Найкращий сценарист». Златко Буріч, який зіграв головну роль у «Трикутнику смутку», виграв номінацію «Найкращий актор». Найкращою акторкою визнано Вікі Кріпс, яка зіграла у фільмі «Корсаж».

Перемогу у номінації «Документальний фільм року» дістала стрічка «Маріуполіс 2». Її зняв литовський режисер Мантас Кведаравічюс, який потрапив у російський полон, де був убитий.