Журі оголосило переможців Каннського кінофестивалю

Нагороду за найкращий сценарій журі присудило стрічці «Монстр» та японському сценаристу Юдзі Сакамото.

Найкращою акторкою стала Мерве Дідзар із Туреччини за роль вчительки сільської школи у фільмі турецького режисера Нурі Більге Джейлана «Про суху траву».

Найкращим актором назвали японського актора Кодзі Якусьо за роль у фільмі німецького кінорежисера Віма Вендерса «Ідеальні дні».

«Золоту пальмову гілку» отримав трилер «Анатомія падіння» французької режисерки Жюстін Тріє. Вона стала третьою жінкою в історії Каннського кінофестивалю, чию роботу вшанували головною нагородою.

У Каннах під час церемонії закриття 76-го Каннського кінофестивалю оголосили переможців.

Відкриття Каннського кінофестивалю відбулося 16 травня. Головою журі було обрано шведського кінорежисера Рубена Остлунда. Членами журі стали марокканська режисерка Маріам Тузані, французький актор Дені Меноше, британсько-замбійський сценарист і режисер Рунгано Ніоні, американська акторка і режисерка Брі Ларсон, американський актор і режисер Пол Дано, афганський письменник Атік Рахімі, аргентинський режисер і сценарист Даміан Сіфрон і французька режисерка Джулія Дюкурно.