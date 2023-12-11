Джерела «Бабеля» в СБУ поділились кадрами з місця ліквідації екснардепа Іллі Киви

Джерела «Бабеля» в Службі безпеки України поділилися фото й відео з місця ліквідації екснардепа і колаборанта Іллі Киви у Підмосковʼї. За словами наших співрозмовників, цю унікальну спецоперацію СБУ готувала протягом тривалого часу.
На кадрах тіло Іллі Киви лежить на снігу, а біля нього видно плями крові. На відео бачимо спостережний пункт, де на Киву чекало покарання. Неподалік цього місця Кива часто знімав свої відео.
«Це сигнал усім зрадникам та військовим злочинцям, які перейшли на сторону ворога. Памʼятайте, росія вас не захистить. Як зазначав раніше голова СБУ Василь Малюк, смерть — це єдина перспектива, яка чекає на ворогів України», — сказав співрозмовник «Бабеля».
- 6 грудня російські медіа повідомили, що в Підмосковʼї знайшли тіло колишнього народного депутата України Іллі Киви. Джерела «Бабеля» в силових структурах заявили, що ліквідація ексдепутата Верховної Ради Іллі Киви — спецоперація Служби безпеки України.
- Російські медіа писали, що Іллю Киву вбили в котеджі готельного комплексу «Величъ Country Club», що в селі Супонєво Московської області. Російські слідчі заявили, що на тілі Іллі Киви було два вогнепальні поранення. У Киву вистрілили, коли він гуляв парком біля котеджного селища. Екснардеп помер на місці.