Джерела «Бабеля» в СБУ поділились кадрами з місця ліквідації екснардепа Іллі Киви

Джерела «Бабеля» в Службі безпеки України поділилися фото й відео з місця ліквідації екснардепа і колаборанта Іллі Киви у Підмосковʼї. За словами наших співрозмовників, цю унікальну спецоперацію СБУ готувала протягом тривалого часу.

На кадрах тіло Іллі Киви лежить на снігу, а біля нього видно плями крові. На відео бачимо спостережний пункт, де на Киву чекало покарання. Неподалік цього місця Кива часто знімав свої відео.

«Це сигнал усім зрадникам та військовим злочинцям, які перейшли на сторону ворога. Памʼятайте, росія вас не захистить. Як зазначав раніше голова СБУ Василь Малюк, смерть — це єдина перспектива, яка чекає на ворогів України», — сказав співрозмовник «Бабеля».