НАЗК відкрило реєстр декларацій

Національне агентство з питань запобігання корупції відкрило реєстр декларацій.
Якщо в реєстрі немає чиєїсь декларації, це означає, що щодо цієї людини до НАЗК надійшло подання про вилучення з публічного доступу. Ініціатором вилучення декларацій людей, які наразі мобілізовані до лав ЗСУ, є Генштаб.
До завершення чи скасування воєнного стану документи можуть вилучати з публічної частини реєстру, однак у такому разі певний час вони перебуватимуть у відкритому доступі.
Повний публічний доступ до цього реєстру НАЗК забезпечить після завершення чи скасування воєнного стану в Україні.
- На початку вересня Верховна Рада відхиляла ключову правку про те, щоб декларації стали відкритими негайно. Тобто реєстр за тими правилами мав бути закритим ще рік, через що ніхто публічно б не зміг побачити статки службовців. Громадськість закликала президента Володимира Зеленського ветувати законопроєкт. Відкрити електронне декларування вимагали й партнери України, зокрема країни «Великої сімки» та Євросоюзу. Ветувати закон також просили громадські організації, а петиція за це набрала рекордні 83 тисячі голосів.
- 12 вересня Зеленський ветував законопроєкт і закликав Раду проголосувати за поправку про відкритий реєстр. 20 вересня парламент це зробив. Потім президент підписав закон про повернення і відкриття електронних декларацій.