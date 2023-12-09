У Техасі суд забороняє жінці робити аборт. У неї народиться мертва дитина

Верховний суд Техасу тимчасово призупинив постанову, яка дозволила жінці на 20-му тижні вагітності зробити аборт.

Напередодні 31-річна вагітна Кейт Кокс із Далласу, штату Техас, дізналася, що її плід має трисомію за 18-ю хромосомою, або синдром Едвардса — генетичне захворювання, через яке її довгоочікувана дитина народиться мертвою. Перед тим жінка неодноразово зверталася до лікарні через сильний біль і рясні кривависті виділення під час вагітності.

Лікар попередив пані Кокс, що якщо та народжуватиме, дитина зʼявиться на світ мертвою, а жінці загрожуватимуть серйозні проблеми зі здоровʼям і неможливість мати дітей у майбутньому.

Після цього Кокс звернулася до Центру репродуктивних прав по юридичну допомогу щодо екстреного аборту в Техасі — штаті, де суворо заборонені аборти. У позові лікар вагітної попередив, що подальше виношування плоду може поставити під загрозу її здоровʼя і майбутню фертильність, включаючи такі проблеми, як розрив матки та необхідність гістеректомії (видалення матки).

Окружний суд видав жінці тимчасовий ордер, який міг би дозволити Кокс зробити аборт як виняток із закону штату. Проте через кілька годин після цього генеральний прокурор Техасу Кен Пакстон звернувся до Верховного суду штату з проханням заблокувати Кокс можливість перервати вагітність.

Центр репродуктивних прав відповів у судовому поданні, що запит Пакстона є «приголомшливим через ігнорування життя та здоровʼя пані Кокс».

Генпрокурор Техасу погрожував увʼязненням лікарю, а також лікарні, де він працює, — подати на неї до суду.

У відповідь на апеляцію Пакстона Верховний суд штату тимчасово призупинив ухвалу окружного суду, яка дозволяла жінці зробити аборт.

У верховному суді заявили, що, незважаючи на суть аргументів обох сторін, суд видав адміністративне призупинення у справі, щоб мати більше часу для ухвалення остаточного рішення.