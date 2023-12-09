У столиці демонтують памʼятник Миколі Щорсу

У Києві комунальники демонтують памʼятник Миколі Щорсу.
Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.
Для демонтажу конструкції можуть тимчасово частково перекривати рух бульваром Тараса Шевченка.
З монумента радянському діячу в центрі столиці вже зняли охоронний статус. Памʼятник передадуть до Державного музею авіації України ім. О. К. Антонова.
Микола Щорс — радянський військовий діяч, був одним з військових командирів більшовиків під час радянсько-української війни 1917—1921 років.
- 10 листопада 2023 року уряд дозволив демонтувати памʼятники російському письменнику Олександру Пушкіну, більшовицькому ватажку Миколі Щорсу та іншим росіянам. Монументи вилучили з Державного реєстру нерухомих памʼяток культурної спадщини національного значення.