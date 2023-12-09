У столиці демонтують памʼятник Миколі Щорсу

З монумента радянському діячу в центрі столиці вже зняли охоронний статус. Памʼятник передадуть до Державного музею авіації України ім. О. К. Антонова.

Для демонтажу конструкції можуть тимчасово частково перекривати рух бульваром Тараса Шевченка.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

Микола Щорс — радянський військовий діяч, був одним з військових командирів більшовиків під час радянсько-української війни 1917—1921 років.