Уряд дозволив демонтувати памʼятники Пушкіну, Щорсу і ще низці діячів

Уряд дозволив демонтувати пам’ятники російському письменнику Олександру Пушкіну, більшовицькому ватажку Миколі Щорсу та іншим росіянам. Монументи вилучили з Державного реєстру нерухомих пам’яток культурної спадщини національного значення.

Про це повідомили у Міністерстві культури.

Йдеться про:

пам’ятник Пушкіну на проспекті Берестейському;

пам’ятник Щорсу на бульварі Шевченка;

могилу генерала армії Ватутіна в Маріїнському парку;

монітор «Железняков» по вул. Електриків;

пам’ятник екіпажу бронепоїзда «Таращанець» у сквері між вулицями Заслонова та Ялтинською в Києві.

Крім того, можна демонтувати пам’ятники Пушкіну в Житомирі, Харкові та Одесі, князю Воронцову в Одесі, полководцю Суворову в Ізмаїлі, адміралу Ушакову в Херсоні, «Україна – визволителям» в Ужгороді, Меморіальний комплекс «Борцям революції» в Луганську.