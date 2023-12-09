У Києві збираються попередити транспортний колапс після закриття станцій метро. Що робитимуть

У столиці пройшло засідання Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки щодо ситуації із підтопленням кількох станцій синьої гілки метро.

Про це написав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За його словами, його пропозицію змінити організацію дорожнього руху на найбільш завантажених відрізках доріг підтримали. Ось що вона передбачає:

збільшити пропускну спроможність громадського транспорту;

відрегулювати хронометраж перемикання сигналів світлофора;

перенести для зручності зупинки громадського транспорту;

змінити деякі дорожні знаки;

посилити патрулювання.

Напередодні премʼєр-міністр Денис Шмигаль доручив провести таке засідання і додав, що чекатимуть на присутність голови КМДА Віталія Кличка з «детальною доповіддю».