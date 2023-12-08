Пʼять українських фільмів потрапили до кваліфікаційних списків на «Оскар»

Американська кіноакадемія оприлюднила кваліфікаційні списки фільмів, допущених до розгляду на «Оскар» — у переліку є пʼять українських стрічок. Наразі відомі списки в категоріях «Повнометражний анімаційний фільм», «Повнометражний документальний фільм» і «Міжнародний повнометражний фільм».

«20 днів у Маріуполі», режисер Мстислав Чернов.

Робота потрапила одразу до двох списків: «Повнометражний документальний фільм» і «Міжнародний повнометражний фільм». Стрічку створили міжнародні журналісти Associated Press, які залишалися в оточеному окупантами Маріуполі та зафільмували облогу міста від самого нападу російських військ уранці 24 лютого 2022 року.

Крім стрічки Чернова, до кваліфікаційних списків у номінації «Повнометражний документальний фільм» потрапили ще чотири українські та копродукційні фільми:

«Фотофобія» Івана Остроховського і Павола Пекарчика.

Фільм розповідає про 12-річного Нікі, який з родиною ховається від війни і живе на станції харківського метро.

«Звідки куди» Мачека Хамели.

Це документальне роуд-муві, через яке режисер розповідає про своїх пасажирів на початку повномасштабного вторгнення.

«Гартовані гнівом» Лесі Калинської і Руслана Батицького.

Це історія стосунків двох людей протягом дев’яти років: від Революції гідності до повномасштабного російського вторгнення.

Ще один фільм у списку — «Батьківщина» режисерів Ханни Бадзяки й Александера Міхалковіча, знятий разом Швецією і Норвегією, розповідає про протести 2020 року в Білорусі й досліджує культуру насильства і знущань у білоруській армії, яка створює травмоване покоління.