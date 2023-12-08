Мера Сум Лисенка відсторонили від посади ще на 2 місяці

Вищий антикорупційний суд продовжив до 8 лютого, ще на два місяці, строк відсторонення Олександра Лисенка від посади міського голови Сум.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Лисенка разом з директором департаменту інфраструктури Сумської міської ради Олександром Журбою на початку жовтня викрили на хабарі 2 130 000 гривень. За даними слідства, вони вимагали гроші у підприємців, а якщо ті відмовлялися — то їхньому бізнесу погрожували штучними перешкодами. Лисенку і Журбі загрожує від 4 до 8 років ув’язнення.