Директор департаменту інфраструктури Сумської міськради Журба вийшов з СІЗО під заставу

Директор департаменту інфраструктури Сумської міськради Олександр Журба вийшов з СІЗО під заставу у 1 476 200 гривень.

Про це повідомляє «Суспільне».

Його зобовʼязали здати паспорти, носити електронний браслет та не виїжджати з Сум без дозволу. Прокурори наполягали на триманні Журби під вартою із заставою у 5 мільйонів гривень.