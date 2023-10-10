Директор департаменту інфраструктури Сумської міськради Журба вийшов з СІЗО під заставу

Директор департаменту інфраструктури Сумської міськради Олександр Журба вийшов з СІЗО під заставу у 1 476 200 гривень.
Про це повідомляє «Суспільне».
Його зобовʼязали здати паспорти, носити електронний браслет та не виїжджати з Сум без дозволу. Прокурори наполягали на триманні Журби під вартою із заставою у 5 мільйонів гривень.
- 2 жовтня мера Сум Олександра Лисенка разом із директором департаменту інфраструктури Сумської області викрили на тому, що вони вимагали від підприємців і отримали хабар у розмірі 2,13 мільйона гривень. Якщо підприємці відмовлялись давати хабар, то їхньому бізнесу нібито погрожували штучними перешкодами.
- 4 жовтня Вищий антикорупційний суд арештував Лисенка з альтернативою застави у 3 мільйони гривень, пізніше він вніс заставу і вийшов з СІЗО. Лисенко у залі суду заявляв, що не отримував коштів ані під час обшуку, ані під час затримання.
- Директора департаменту інфраструктури міста Суми Журбу також відправили до СІЗО на два місяці з можливістю застави понад 1,4 мільйона гривень.
- 9 жовтня Вищий антикорупційний суд відсторонив Лисенка від посади на два місяці.