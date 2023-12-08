Рада підтримала в цілому законопроєкт про збільшення штату НАБУ на 300 працівників

Верховна Рада 8 грудня проголосувала у другому читанні та в цілому за законопроєкт № 10203-1 про збільшення на 300 людей штату Національного антикорупційного бюро.
Про це повідомив народний депутат фракції «Голос» Ярослав Железняк. За проголосували 332 нардепи.
Відтак у НАБУ працюватимуть не 700, а тисяча людей. Законопроєкт також передбачає поетапне проведення конкурсу на заміщення додаткових вакантних посад — по 100 посад щороку з 2024 до 2026-го.
Необхідність такого закону прописана у вимогах Єврокомісії щодо початку переговорів з Україною про вступ до ЄС.
- 8 листопада 2023 року Європейська комісія рекомендувала розпочати переговори з Україною про її членство в ЄС. У Брюсселі заявили, що побачили «суттєвий прогрес» на шляху України до вступу в ЄС. Зокрема, в Україні запровадили прозору систему попереднього відбору суддів Конституційного суду і реформували органи судового управління; продовжили розслідування корупції на високому рівні, також Україна зробила позитивні кроки в ширшій та системній боротьбі зі впливом олігархів.