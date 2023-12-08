ЄС може дозволити країнам-членам блокувати імпорт російського газу. Чому це важливо

За словами високопосадовця ЄС, завдяки цьому європейські енергетичні компанії зможуть вийти з контрактів з російськими постачальниками газу без необхідності платити значну компенсацію.

Про це пише Financial Times із посиланням на запропонований Брюсселем проєкт.

Європейський Союз може надати державам-членам повноваження припинити імпорт газу з росії та Білорусі.

Наразі країни Євросоюзу отримують десяту частину своїх поставок газу з росії. Австрія та Угорщина досі покладаються на російські поставки. Європейська комісія хоче, щоб усі країни блоку повністю припинили імпорт російського газу.

У проєкті закону йдеться, що державам-членам ЄС буде дозволено «частково або, якщо це виправдано, повністю обмежити» доступ до інфраструктури для газових операторів з росії та Білорусі, «де це необхідно для захисту їхніх основних інтересів безпеки».

Пряма заборона на імпорт російського газу могла дестабілізувати ринки, а цьому протистояли країни, які не бачили зручних альтернатив. Тому Єврокомісія намагалася переконати уряди диверсифікувати свої джерела палива і встановила ціль — до 2027 року позбутися російського викопного палива. Протягом липня-вересня 2023 року росія постачала близько 12% загального обсягу імпорту газу в ЄС.

Бельгія та Іспанія цього року стали найбільшими імпортерами російського зрідженого природного газу після Китаю. Ці країни та Франція дозволили продовжити імпорт і реекспорт ЗПГ з рф, стверджуючи, що їхнім компаніям важко вийти з чинних контрактів.