«Нафтогаз» планує припинити транзит російського газу до Європи після закінчення контракту 2024 року

НАК «Нафтогаз України» планує припинити транзит російського газу до Європи після закінчення терміну дії контракту у 2024 році.

Про це «Радіо Свобода» розповів голова правління «Нафтогазу» Олексій Чернишов.

Він зазначив, що Україна готова вже відмовитися від транзиту газу, особливо через те, що росія не виконує умов контракту. «Газпром» не платить за контрактом по напряму газовимірювальної станції «Сохранівка», яка фактично розташована в окупованій зоні, тому «Нафтогаз» недоотримує фінансування для того, щоб фактично підтримувати транзит.

Чернишов додав, що зараз Україна підтримує транзит заради європейських колег. «Не існує інших причин, але ми не можемо позбавити сьогодні деякі країни Євросоюзу, які, до речі, є нашими партнерами, можливості отримувати блакитне паливо і готуватися до зими», — пояснив Чернишов.

Запитів від європейських компаній щодо необхідності продовження транзиту поки не надходило, стверджує Чернишов. Він додав, що ЄС планує повністю відмовитися від споживання російського газу до 2027 року, тому не наполягає на продовженні українського транзиту.