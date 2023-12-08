McDonald’s використовуватиме штучний інтелект Google для оптимізації обслуговування і не тільки

McDonald’s співпрацює з Google, щоб впровадити штучний інтелект у роботу компанії з 2024 року. Так ресторани отримають оновлення апаратного та програмного забезпечення.

Про це пише The Verge.

Разом з оновленням інших систем, зокрема кас для замовлень і мобільного застосунку, McDonald’s зможе використовувати штучний інтелект на величезних обсягах даних для оптимізації операцій.

Одним з результатів буде постійна «гаряча, свіжа їжа» для клієнтів. Проте McDonald’s не розкриває, які саме з функцій ШІ впровадить у свою роботу. Оновлена система допоможе менеджерам «швидко знаходити та впроваджувати рішення для зменшення збоїв у роботі».