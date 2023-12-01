McDonald’s удосконалить свої бургери. WSJ дізнався, як саме

McDonald’s суттєво змінив спосіб приготування гамбургерів у межах стратегії Best Burger. Інновації тестували в Австралії, а до початку 2024 року McDonald’s запровадить їх по всій території США.

Про це пише видання The Wall Street Journal.

McDonald’s хоче зробити свої бутерброди набагато соковитішими. Навесні компанія у своїй рекламі обіцяла «найкращі бургери за всю історію».

Тож як зміняться бургери McDonald’s:

Одночасно на грилі готуватимуть шість булочок замість восьми, щоб механізм автоматичного приготування менше стискав їх і зберігав соковистість.

У бігмаках буде більше соусу.

Пухкі булочки бріош нарізатимуть скибочками з товстішим дном, щоб зберегти їх теплими.

Насіння кунжуту хаотичніше розкидатимуть по булочках, щоб надати їм більш домашнього виду.

Сир діставатимуть з холодильників швидше, щоб він сильніше плавився під час приготування.

Цибулю регідруватимуть після покупки для більшої соковитості.

Салат і солоні огірки зберігатимуть у менших контейнерах — їх потрібно буде оновлювати частіше і, відповідно, вони будуть свіжіші.

Брати Річард і Моріс Макдоналди відкрили перший ресторан McDonald’s у 1940 році в Сан-Бернардіно, Каліфорнія. Штаб-квартира компанії розташована в Чикаго. До 2010 мережа закладів швидкого харчування McDonald’s була найбільшою у світі, а потім поступилася мережі Subway.