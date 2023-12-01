McDonald’s удосконалить свої бургери. WSJ дізнався, як саме

McDonald’s суттєво змінив спосіб приготування гамбургерів у межах стратегії Best Burger. Інновації тестували в Австралії, а до початку 2024 року McDonald’s запровадить їх по всій території США.
Про це пише видання The Wall Street Journal.
McDonald’s хоче зробити свої бутерброди набагато соковитішими. Навесні компанія у своїй рекламі обіцяла «найкращі бургери за всю історію».
Тож як зміняться бургери McDonald’s:
- Одночасно на грилі готуватимуть шість булочок замість восьми, щоб механізм автоматичного приготування менше стискав їх і зберігав соковистість.
- У бігмаках буде більше соусу.
- Пухкі булочки бріош нарізатимуть скибочками з товстішим дном, щоб зберегти їх теплими.
- Насіння кунжуту хаотичніше розкидатимуть по булочках, щоб надати їм більш домашнього виду.
- Сир діставатимуть з холодильників швидше, щоб він сильніше плавився під час приготування.
- Цибулю регідруватимуть після покупки для більшої соковитості.
- Салат і солоні огірки зберігатимуть у менших контейнерах — їх потрібно буде оновлювати частіше і, відповідно, вони будуть свіжіші.
Брати Річард і Моріс Макдоналди відкрили перший ресторан McDonald’s у 1940 році в Сан-Бернардіно, Каліфорнія. Штаб-квартира компанії розташована в Чикаго. До 2010 мережа закладів швидкого харчування McDonald’s була найбільшою у світі, а потім поступилася мережі Subway.