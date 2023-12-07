У США мережа McDonald’s запускає новий ресторан CosMcʼs

Компанія McDonaldʼs оголосила про майбутнє відкриття нового ресторану в ретро-стилі CosMcʼs. Заклад працюватиме в тому ж сегменті ринку, що й Starbucks — там подаватимуть холодні і гарячі напої, сендвічі й десерти.

Про це пише BBC.

Пілотний ресторан відкриється цього місяця поблизу Чикаго, а до кінця 2024 року планують відкрити 10 закладів.

Пізніше цього тижня має відкритися перший CosMcʼs у Болінгбруку, штат Іллінойс, неподалік від штаб-квартири McDonaldʼs.

Компанія обіцяє клієнтам можливість створювати «потойбічні» напої, доповнені бульбашками або ароматизованими сиропами.

У меню також буде невелика кількість основних продуктів McDonaldʼs, наприклад, яєчні макмафіни.

Facebook / Business Insider

Назва нового бренду походить від персонажа з McDonaldland — прибульця з космосу. Він зʼявлявся в рекламі наприкінці 1980-х і на початку 1990-х років.