СБУ викрила очільника оборонного заводу, який розкрадав гроші на закупівлі авіазапчастин для Су-27

Служба безпеки спільно з БЕБ викрили очільника оборонного заводу, який розкрадав гроші на закупівлі запчастин для винищувача Су-27.

За даними слідства, директор заводу разом зі спільниками намагався вкрасти майже 4 мільйона гривень на закупівлі авіаобладнання для бойових літаків ЗСУ. Саме на таку суму він уклав договір на придбання авіаційного модуля. Проте на підприємство поставили несправні запчастини, а керівник підприємства прийняв браковану продукцію та оплатив її.

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Компанія перерахувала комерсантам першу частину платежу — 1,9 мільйона гривень. Далі зловмисники хотіли вивести гроші через підконтрольні фірми та розподілити між собою.

Правоохоронці наклали арешт на суму договору, а учасникам схеми — ексдиректору держпідприємства, керівнику фірми-постачальника та двом їхнім спільникам — повідомили про підозри:

ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (службове підроблення, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми.