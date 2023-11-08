СБУ затримала трьох чоловіків, які хотіли вивезти з України обладнання для винищувачів МіГ-29

Служба безпеки затримала чоловіків, які хотіли вивезти з України обладнання для винищувачів МіГ-29.

Про це СБУ повідомила 8 листопада.

Чоловіки намагались незаконно продати азійським замовникам партію запчастин до авіадвигунів на майже 2,5 мільйона гривень. Комплектуючі викрали з промислового гіганта «Мотор Січ». Чоловіки планували вивезти їх за межі України, приховавши від митного контролю.

Крім того, таким же чином чоловіки хотіли вивезти з України радіолокаційний блок для винищувачів МіГ-29, який система ППО використовує для розпізнавання літаків у режимі «свій — чужий».

Також в Одеській області співробітники СБУ затримали одного з фігурантів, який хотів переправити авіапродукцію до однієї з країн Східної Азії через Придністровʼя. Щоб таємно вивезти товар, чоловік заховав його в технологічних порожнинах власного авто.

Організатор схеми — комерсант із Харкова. Клієнтів він шукав на спеціальних сайтах, де публікував рекламні оголошення про комплектуючі для літаків.