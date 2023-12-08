ППО збила 14 із 19 крилатих ракет, якими росія зранку атакувала Україну

Росія вранці 8 грудня атакувала Україну крилатими ракетами Х-101/Х-555 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Про це пишуть Повітряні сили ЗСУ.

Загалом росіяни задіяли сім літаків із району Саратовської області, які, попередньо, випустили 19 крилатих ракет повітряного базування.

Частина ракет летіла на обʼєкти інфраструктури на Дніпропетровщині, а інша група долетіла до Дніпра й змінила напрямок руху в бік Києва.

Сили ППО збили 14 із 19 крилатих ракет на Дніпропетровщині та Київщині. У Павлоградському району Дніпропетровської області є влучання ракети, там загинула людина.

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