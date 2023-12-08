Росіяни вдарили ракетою по Дніпропетровщині. Є загиблий

Російська ракета вдарила по Павлоградському району Дніпропетровської області. Наразі відомо про одного загиблого і чотирьох постраждалих, двоє з яких у тяжкому стані, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Через обстріл є руйнування у Павлограді, Тернівці та Юр’ївській громаді. Росіяни пошкодили промислове підприємство, 16 приватних будинків та пʼять дачних.
Столична влада повідомила, що всі крилаті ракети, які летіли в напрямку Києва, збили на підльоті. Там додали, що «ракетна пауза» тривала 79 днів.
О 06:25 Повітряні сили ЗСУ повідомляли про пуски ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Вони є носіями крилатих Х-101/Х-555. Моніторингові групи писали про девʼять бортів, які пускали ракети. В областях після цього працювала ППО, зокрема в Київський.
- У ніч на 8 грудня російські війська запустили по Україні 7 дронів Shahed та 6 ракет С-300. ППО збила 6 дронів. Влада Харкова потім повідомила про 6 ударів по місту. Влучання були в Холодногірському та Шевченківському районах. Там пошкоджена житлова інфраструктура, дитячий майданчик, заклад освіти, близько 20 автомобілів. Є двоє поранених.