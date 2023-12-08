Росіяни вдарили ракетою по Дніпропетровщині. Є загиблий

Російська ракета вдарила по Павлоградському району Дніпропетровської області. Наразі відомо про одного загиблого і чотирьох постраждалих, двоє з яких у тяжкому стані, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Через обстріл є руйнування у Павлограді, Тернівці та Юр’ївській громаді. Росіяни пошкодили промислове підприємство, 16 приватних будинків та пʼять дачних.

Столична влада повідомила, що всі крилаті ракети, які летіли в напрямку Києва, збили на підльоті. Там додали, що «ракетна пауза» тривала 79 днів.

О 06:25 Повітряні сили ЗСУ повідомляли про пуски ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Вони є носіями крилатих Х-101/Х-555. Моніторингові групи писали про девʼять бортів, які пускали ракети. В областях після цього працювала ППО, зокрема в Київський.