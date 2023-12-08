Австралія відправила Україні бронемашини Bushmasters

Україна отримає від Австралії додаткову партію бронемашин Bushmasters.
Про це написав посол Австралії в Україні Брюс Едвардс.
Він натякнув, що українські військові отримають Bushmasters до 25 грудня. Однак кількість техніки невідома.
«Мало що може привітати з Різдвом близького друга далеко за морями краще за порятунок життів. Ми пишаємося визнанням Bushmasters серед ключової військової допомоги, наданої Україні. Ще більше їх уже в дорозі! Розпаковуйте до 25 грудня!» — зазначив дипломат.
Раніше Міноборони України подякувало Австралії за надання цих бронемашин і додало, що у 2022 році Bushmasters зіграли вирішальну роль в успішному контрнаступі на Харківщині.
Bushmaster — це 11-тонний броньований автомобіль, здатний перевозити до десяти пасажирів і захищати їх від наземних мін та інших вибухонебезпечних боєприпасів.
- У квітні 2022 року премʼєр Австралії Скотт Моррісон заявив, що його країна відправить Україні бронетранспортери Bushmaster на прохання Володимира Зеленського.