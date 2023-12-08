Австралія відправила Україні бронемашини Bushmasters

Україна отримає від Австралії додаткову партію бронемашин Bushmasters.

Про це написав посол Австралії в Україні Брюс Едвардс.

Він натякнув, що українські військові отримають Bushmasters до 25 грудня. Однак кількість техніки невідома.

«Мало що може привітати з Різдвом близького друга далеко за морями краще за порятунок життів. Ми пишаємося визнанням Bushmasters серед ключової військової допомоги, наданої Україні. Ще більше їх уже в дорозі! Розпаковуйте до 25 грудня!» — зазначив дипломат.

Раніше Міноборони України подякувало Австралії за надання цих бронемашин і додало, що у 2022 році Bushmasters зіграли вирішальну роль в успішному контрнаступі на Харківщині.

Bushmaster — це 11-тонний броньований автомобіль, здатний перевозити до десяти пасажирів і захищати їх від наземних мін та інших вибухонебезпечних боєприпасів.