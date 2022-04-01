Австралія відправить Україні бронетранспортери Bushmaster

Премʼєр-міністр Австралії Скотт Моррісон заявив, що його країна відправить Україні бронетранспортери Bushmaster на прохання Володимира Зеленського. Вони будуть включені у подальшу військову допомогу Україні, передає 9News.

«Ми посилаємо нашу зброю, боєприпаси, ми посилаємо нашу гуманітарну допомогу. Наші бронежилети. І ми також відправимо нашу бронетехніку — Bushmasters. Ми відправимо їх туди на наших C-17 (військово-транспортних літаках)», — сказав він.

Премʼєр-міністр Моррісон не уточнив, коли та скільки бронемашин буде відправлено до України.

Bushmaster — це 11-тонний броньований автомобіль, здатний перевозити до десяти пасажирів і захистити їх від наземних мін та інших вибухонебезпечних боєприпасів.