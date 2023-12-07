Велика Британія звинуватила російську ФСБ у кібератаках і спробах втрутитися у світову політику

Уряд Великої Британії звинуватив Федеральну службу безпеки російської федерації у спробах втрутитися в політичні процеси за допомогою кібератак. До британського МЗС викликали російського посла Андрія Келіна.

Про це пише ВВС.

Заступник міністра закордонних справ Лео Докерті заявив, що проти двох осіб із хакерської групи Star Blizzard запровадили санкції, один з них є чинним офіцером ФСБ.

Кібергрупу звинувачують у сотні цілеспрямованих хакерських атак на британських політиків, держслужбовців, працівників аналітичних центрів, журналістів і науковців. Хакери атакували приватні електронні пошти після проведення ретельних досліджень і створення фальшивих акаунтів, які видавали себе за їхні контакти.

Так ще в лютому член британського парламенту Стюарт Макдональд заявив, що його електронну пошту зламали, а зловмисник видавав себе за одного з його співробітників. Він оголосив про це публічно, щоб запобігти витоку будь-яких електронних листів.

«Ця група отримала величезну кількість даних. Інформація використовується для підриву Заходу різними способами», — заявили західні посадовці.

Велика Британія вже звинувачувала росію у втручанні у вибори 2019 року. Це сталося після викрадення документів про торгівлю між США і Британією у депутата-консерватора Ліама Фокса, які потім потрапили в мережу. Однак Британія досі не говорила, хто може за цим стояти.