The Guardian: Хакери, повʼязані з росією та Китаєм, зламали найнебезпечніший ядерний обʼєкт Великої Британії

Найнебезпечніший ядерний обʼєкт Великої Британії — комплекс «Селлафілд», де міститься сховище ядерних відходів, — зламали кіберхакери, повʼязані з росією та Китаєм.

Про це йдеться у розслідуванні The Guardian.

Журналісти стверджують, що британська влада точно не знає, коли ІТ-системи «Селлафілду» вперше зламали. За інформацією джерел, у 2015 році експерти зрозуміли, що в компʼютерні мережі вбудовано зловмисне програмне забезпечення, яке можна використовувати для шпигунства чи атаки на системи.

Досі невідомо, чи вдалося знищити шпигунську програму. Також припускають, що іноземні хакери отримали доступ до деяких із найбільш важливих видів діяльності «Селлафілду», як-от переміщення радіоактивних відходів, моніторинг витоків небезпечних матеріалів і перевірка пожеж.

Повний масштаб втрат даних і поточних ризиків для систем важко оцінити через те, що «Селлафілд» протягом кількох років приховував інцидент. Проте в 2022 році щодо «Селлафілду», який налічує понад 11 тисяч співробітників, уже застосували певні «спеціальні заходи» за постійні порушення кібербезпеки. Журналісти зазначають, що посадовців комплексу можуть притягнути до відповідальності за кіберпровали.

Управління з ядерного регулювання Великої Британії (ONR) відмовилося коментувати інформацію про злам «Селлафілду», проте визнало, що захист ядерного комплексу не відповідає кіберстандартам.