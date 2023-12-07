Рейтинг Forbes «100 найвпливовіших жінок світу» очолила Урсула фон дер Ляєн

У рейтинг «100 найвпливовіших жінок світу» від Forbes US потрапили президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, співачка Тейлор Свіфт, яка напередодні стала Людиною року за версією Time, і навіть Барбі (вона на останньому місці).

На першому місці — Урсула фон дер Ляєн, яка стала першою жінкою на посаді президента Єврокомісії та відповідає за законодавство, що стосується понад 450 мільйонів європейців. Вона одна з найбільших прихильниць підтримки України.

Урсула фон дер Ляєн. European Parliament / Flickr

На другому місці опинилася Крістін Лагард — президентка Європейського Центрального банку. Вона теж є першою жінкою на цій посаді. Як голова європейської монетарної політики Лагард бореться «з критичним випробуванням — забезпеченням економічного зростання в умовах високої інфляції».