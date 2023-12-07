Reuters: Україна запросила у США винищувачі F-18, гелікоптери Apache і Black Hawk та транспортні літаки

Україна запросила у США винищувачі F-18 Hornet і F-16, ударні гелікоптери AH-64 Apache та UH-60 Black Hawk, три типи безпілотників General Atomics, включно з MQ-9B Sky Guardian, систему ППО THAAD і навіть транспортні літаки C-17 Globemaster і C-130 Super Hercules.
Агентство Reuters, яке вивчило список, пише, що представники Міноборони України передали американцям документ під час закритого засідання на конференції у Вашингтоні 6 грудня. На цьому заході були урядовці та керівники оборонної промисловості США. Уся ця зброя необхідна, щоб «задовольнити потреби» Сил оборони України.
У списку також є зброя, яку раніше вже передавали. Це танки Abrams, 155-міліметрова артилерія, ракети далекого радіусу дії ATACMS тощо.
- 6 грудня у Вашингтоні представники України і США підписали меморандум про спільне виробництво зброї та обмін технічними даними. Ідеться, зокрема, про гібридні системи ППО, якими займатимуться Пентагон, Міноборони України та Мінстратегпром. Україні вже надали технології для початку виробництва таких систем ППО в рамках програми FrankenSAM.
- The New York Times писала, що проєкт FrankenSAM — це три зенітно-ракетні комплекси: інтеграція до ЗРК «Бук» ракет RIM-7 Sea Sparrow, обʼєднання ракети «повітря — повітря» AIM-9M з радянською радіолокаційною системою, а також ще один комплекс з елементами ЗРК Patriot.
- За даними медіа, ракету Patriot інтегрують у пускову станцію, що працює зі старішими українськими радіолокаційними системами. Випробування такої системи в жовтні цього року були успішними, їх вже мали доставити в Україну.