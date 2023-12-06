Politico: Ексголова МЗС Китаю Цінь Ган міг померти від катувань або вчинити самогубство

Колишній міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган, якого відсторонили від посади в липні 2023 року, помер у військовому госпіталі Пекіну, де проходять лікування китайські керівники, — унаслідок тортур або наклав на себе руки.

Про це пише Politico із посиланням на джерела, наближені до високопосадовців у Китаї.

Востаннє Цінь Гана бачили на публіці 25 червня, коли він зустрічався з делегаціями росії, Шрі-Ланки та Вʼєтнаму. Після цього на дипломатичних зустрічах уже був тільки Ван Ї — він був очільником китайського МЗС з березня 2013 до грудня 2022 року.

Зникнення і подальше відсторонення міністра могли бути повʼязані з візитом заступника голови російського МЗС Андрія Руденка в Пекін. Джерела видання стверджують, що під час цієї поїздки заступник глави МЗС рф нібито розказав лідеру КНР Сі Цзіньпіну, що Цінь Ган і родичі кількох високопоставлених офіцерів передавали «ядерні секрети» КНР спецслужбам країн Заходу.

Китай ніяк не коментує публікацію Politico.