Politico: Ексголова МЗС Китаю Цінь Ган міг померти від катувань або вчинити самогубство

Колишній міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган, якого відсторонили від посади в липні 2023 року, помер у військовому госпіталі Пекіну, де проходять лікування китайські керівники, — унаслідок тортур або наклав на себе руки.
Про це пише Politico із посиланням на джерела, наближені до високопосадовців у Китаї.
Востаннє Цінь Гана бачили на публіці 25 червня, коли він зустрічався з делегаціями росії, Шрі-Ланки та Вʼєтнаму. Після цього на дипломатичних зустрічах уже був тільки Ван Ї — він був очільником китайського МЗС з березня 2013 до грудня 2022 року.
Зникнення і подальше відсторонення міністра могли бути повʼязані з візитом заступника голови російського МЗС Андрія Руденка в Пекін. Джерела видання стверджують, що під час цієї поїздки заступник глави МЗС рф нібито розказав лідеру КНР Сі Цзіньпіну, що Цінь Ган і родичі кількох високопоставлених офіцерів передавали «ядерні секрети» КНР спецслужбам країн Заходу.
Китай ніяк не коментує публікацію Politico.
- За словами китайських високопосадовців, формальною причиною звільнення Цінь Гана були «проблеми зі способом життя». Подібні звинувачення часто використовують для дискредитації чиновників, яких вважають нелояльними до партійного керівництва.
- Внутрішнє розслідування Комуністичної партії виявило, що колишній міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган мав коханку у США, коли був послом у Вашингтоні. У результаті роману народилася дитина, стверджують медіа.