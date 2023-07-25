Китай призначив нового міністра закордонних справ. Попереднього не бачили вже місяць

У Китаї проголосували за призначення Ван Ї новим міністром закордонних справ. Його попередника Цінь Гана не бачили на публіці вже понад місяць.

Про це пише Xinhua.

На засіданні Вищий законодавчий орган Китаю також зняв з посади Цінь Гана. Лідер КНР Сі Цзіньпін підписав указ.

Востаннє Цінь Гана бачили на публіці 25 червня, коли він зустрічався з делегаціями росії, Шрі-Ланки та Вʼєтнаму. Після цього на дипломатичних зустрічах уже був тільки Ван Ї — він був очільником китайського МЗС з березня 2013 до грудня 2022 року.