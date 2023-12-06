Disney працює над продовженням «Чаклунки». Фільм може стати одним з останніх в акторській карʼєрі Анджеліни Джолі

Студія Disney приступила до розробки нової частини «Чаклунки» з американською акторкою Анджеліною Джолі у головній ролі чарівниці Малефісенти.

Про це акторка повідомила в інтервʼю The Wall Street Journal.

Коли чекати наступну частину «Чаклунки» та іншими подробицями картини Джолі не поділилася, проте заявила, що цей фільм може стати одним з останніх, де вона гратиме. Акторка повідомила, що втомилася від Голлівуду.

«Оскільки я виросла в Голлівуді, він ніколи не справляв на мене особливого враження. Я не вважала його чимось значущим і важливим. Я могла й не стати акторкою. На початку своєї карʼєри я не очікувала, що буду настільки публічною», — каже Анджеліна Джолі.

У інтервʼю акторка поділилася, що її рання слава була нищівною — вона була депресивним і суїцидальним підлітком. Пік карʼєри настав, коли її мати помирала від раку.

Після завершення акторської карʼєри Джолі хоче присвятити себе власному бізнесу, зокрема своєму модному дому Atelier Jolie, який вона відкрила цього року. Також акторка повідомила, що планує й надалі займатися благодійністю і справами біженців.

Цьогоріч, після двох десятиліть співпраці з ООН, Джолі лишила посаду посла доброї волі, щоб перейти до прямого партнерства з біженцями. У своїх останніх промовах в ООН вона заявила, що розчарована відсутністю прогресу в подоланні глобальної кризи вимушено переміщених людей.