Голлівудська акторка Анджеліна Джолі запускає модний дім, який буде називатись Atelier Jolie.

Про це вона оголосила в соцмережах 17 травня.

Концепція Atelier Jolie передбачає, що дизайнерами будуть клієнти, а команда швачок втілюватиме їхні ідеї.

«Atelier Jolie — це місце, де творчі люди можуть співпрацювати з досвідченою та різноманітною сімʼєю досвідчених кравців, модельєрів і майстрів з усього світу. Це повʼязано з моєю вдячністю та глибокою повагою до багатьох кравців і майстрів, з якими я працювала протягом багатьох років, бажанням використовувати високоякісні вінтажні матеріали та вже наявні тканини. Я з нетерпінням чекаю на можливість виростити це разом з вами», — написала Анджеліна Джолі.

У Atelier Jolie також можна буде ремонтувати чи переробляти речі зі своєї шафи, які треба освіжити, покращити посадку або оновити.