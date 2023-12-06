ChatGPT, «Оппенгеймер» і Тейлор Свіфт. Вікіпедія назвала свої найпопулярніші сторінкі за 2023 рік

Найпопулярніші сторінки Вікіпедії за 2023 рік показують, що інтерес світу до інновацій у сфері штучного інтелекту зростає, а ще людей цікавлять ті, хто помер цьогоріч, крикет, фільми «Оппенгеймер» і «Барбі», а також зірки на кшталт Тейлор Свіфт і Кріштіану Роналду.

Про це пише CNN.

Cторінка про віртуальний чат-бот від OpenAI ChatGPT цього року стала найпопулярнішою сторінкою у Вікіпедії, зібравши понад 49,4 мільйона переглядів.

На другому місці опинилися біографічні публікації про людей, які померли у 2023 році. Далі в пʼятірці лідерів ідуть Чемпіонат світу з крикету 2023 року, Прем’єр-ліга Індії, яка є крикетною лігою, і фільм «Оппенгеймер».

Як розповів головний спеціаліст із комунікацій Фонду Вікімедіа Ануша Аліхан в інтерв’ю CNN, аудиторія з Індії та Південно-Східної Азії мала великий вплив на список найпопулярніших сторінок 2023 року.

Сторінки з двома бойовиками з індійського Боллівуду — Jawan і Pathaan — теж потрапили до списку як одні з найпопулярніших сторінок, обігнавши сторінки з касовими американськими фільмами, такими як «Барбі» та «Аватар: Шлях води».

У переліку також багато відомих особистостей: співачка Тейлор Свіфт, яка очолює хіт-паради завдяки успіху туру Eras Tour; мільярдер Ілон Маск, який регулярно втрапляє в інциденти через свої публікації в X; Ліонель Мессі, котрий став капітаном клубу Вищої футбольної ліги «Інтер Маямі».

Ось повний перелік сторінок за рейтингом і кількістю переглядів: