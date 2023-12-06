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ChatGPT, «Оппенгеймер» і Тейлор Свіфт. Вікіпедія назвала свої найпопулярніші сторінкі за 2023 рік

Автор:
Ліза Бровко
Дата:

Найпопулярніші сторінки Вікіпедії за 2023 рік показують, що інтерес світу до інновацій у сфері штучного інтелекту зростає, а ще людей цікавлять ті, хто помер цьогоріч, крикет, фільми «Оппенгеймер» і «Барбі», а також зірки на кшталт Тейлор Свіфт і Кріштіану Роналду.

Про це пише CNN.

Cторінка про віртуальний чат-бот від OpenAI ChatGPT цього року стала найпопулярнішою сторінкою у Вікіпедії, зібравши понад 49,4 мільйона переглядів.

На другому місці опинилися біографічні публікації про людей, які померли у 2023 році. Далі в пʼятірці лідерів ідуть Чемпіонат світу з крикету 2023 року, Прем’єр-ліга Індії, яка є крикетною лігою, і фільм «Оппенгеймер».

Як розповів головний спеціаліст із комунікацій Фонду Вікімедіа Ануша Аліхан в інтерв’ю CNN, аудиторія з Індії та Південно-Східної Азії мала великий вплив на список найпопулярніших сторінок 2023 року.

Сторінки з двома бойовиками з індійського Боллівуду — Jawan і Pathaan — теж потрапили до списку як одні з найпопулярніших сторінок, обігнавши сторінки з касовими американськими фільмами, такими як «Барбі» та «Аватар: Шлях води».

У переліку також багато відомих особистостей: співачка Тейлор Свіфт, яка очолює хіт-паради завдяки успіху туру Eras Tour; мільярдер Ілон Маск, який регулярно втрапляє в інциденти через свої публікації в X; Ліонель Мессі, котрий став капітаном клубу Вищої футбольної ліги «Інтер Маямі».

Ось повний перелік сторінок за рейтингом і кількістю переглядів:

  • ChatGPT — 49 490 406
  • Померлі у 2023 році — 42 666 860
  • Чемпіонат світу з крикету 2023 — 38 171 653
  • Індійська премʼєр-ліга — 32 012 810
  • «Оппенгеймер» (фільм) — 28 348 248
  • Чемпіонат світу з крикету — 25 961 417
  • Дж. Роберт Оппенгеймер — 25 672 469
  • Jawan (фільм) — 21 791 126
  • Індійська премʼєр-ліга 2023 — 20 694 974
  • Pathaan (фільм) — 19 932 509
  • The Last of Us (серіал) — 19 791 789
  • Тейлор Свіфт — 19 418 385
  • «Барбі» (фільм) — 18 051 077
  • Кріштіану Роналду — 17 492 537
  • Ліонель Мессі — 16 623 630
  • Премʼєр-ліга — 16 604 669
  • Метью Перрі — 16 454 666
  • США — 16 240 461
  • Ілон Маск — 14 370 395
  • «Аватар: Шлях води» (фільм) — 14,303,116
  • Індія — 13 850 178
  • Ліза Марі Преслі — 13 764 007
  • «Вартові Галактики Том. 3» (фільм) — 13,392,917
  • Російське вторгнення в Україну — 12 798 866
  • Ендрю Тейт — 12 728 616.