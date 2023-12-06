ChatGPT, «Оппенгеймер» і Тейлор Свіфт. Вікіпедія назвала свої найпопулярніші сторінкі за 2023 рік

Найпопулярніші сторінки Вікіпедії за 2023 рік показують, що інтерес світу до інновацій у сфері штучного інтелекту зростає, а ще людей цікавлять ті, хто помер цьогоріч, крикет, фільми «Оппенгеймер» і «Барбі», а також зірки на кшталт Тейлор Свіфт і Кріштіану Роналду.
Про це пише CNN.
Cторінка про віртуальний чат-бот від OpenAI ChatGPT цього року стала найпопулярнішою сторінкою у Вікіпедії, зібравши понад 49,4 мільйона переглядів.
На другому місці опинилися біографічні публікації про людей, які померли у 2023 році. Далі в пʼятірці лідерів ідуть Чемпіонат світу з крикету 2023 року, Прем’єр-ліга Індії, яка є крикетною лігою, і фільм «Оппенгеймер».
Як розповів головний спеціаліст із комунікацій Фонду Вікімедіа Ануша Аліхан в інтерв’ю CNN, аудиторія з Індії та Південно-Східної Азії мала великий вплив на список найпопулярніших сторінок 2023 року.
Сторінки з двома бойовиками з індійського Боллівуду — Jawan і Pathaan — теж потрапили до списку як одні з найпопулярніших сторінок, обігнавши сторінки з касовими американськими фільмами, такими як «Барбі» та «Аватар: Шлях води».
У переліку також багато відомих особистостей: співачка Тейлор Свіфт, яка очолює хіт-паради завдяки успіху туру Eras Tour; мільярдер Ілон Маск, який регулярно втрапляє в інциденти через свої публікації в X; Ліонель Мессі, котрий став капітаном клубу Вищої футбольної ліги «Інтер Маямі».
Ось повний перелік сторінок за рейтингом і кількістю переглядів:
- ChatGPT — 49 490 406
- Померлі у 2023 році — 42 666 860
- Чемпіонат світу з крикету 2023 — 38 171 653
- Індійська премʼєр-ліга — 32 012 810
- «Оппенгеймер» (фільм) — 28 348 248
- Чемпіонат світу з крикету — 25 961 417
- Дж. Роберт Оппенгеймер — 25 672 469
- Jawan (фільм) — 21 791 126
- Індійська премʼєр-ліга 2023 — 20 694 974
- Pathaan (фільм) — 19 932 509
- The Last of Us (серіал) — 19 791 789
- Тейлор Свіфт — 19 418 385
- «Барбі» (фільм) — 18 051 077
- Кріштіану Роналду — 17 492 537
- Ліонель Мессі — 16 623 630
- Премʼєр-ліга — 16 604 669
- Метью Перрі — 16 454 666
- США — 16 240 461
- Ілон Маск — 14 370 395
- «Аватар: Шлях води» (фільм) — 14,303,116
- Індія — 13 850 178
- Ліза Марі Преслі — 13 764 007
- «Вартові Галактики Том. 3» (фільм) — 13,392,917
- Російське вторгнення в Україну — 12 798 866
- Ендрю Тейт — 12 728 616.