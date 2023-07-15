Ліонель Мессі перейшов до «Інтер Маямі»

Аргентинський нападник Ліонель Мессі перейшов до американського футбольного клубу «Інтер Маямі».

Про це пише пресслужба клубу.

Угоду з 36-річним форвардом підписали до кінця сезону 2025 року у Вищій футбольній лізі. Деталі угоди поки що невідомі, зокрема і ціна контракту, проте медіа називають суму від 50 до 60 мільйонів доларів на рік.

«Я дуже радий розпочати цей наступний крок у моїй кар’єрі в «Інтері Маямі» та у Сполучених Штатах», — сказав футболіст.