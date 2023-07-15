Ліонель Мессі перейшов до «Інтер Маямі»

Аргентинський нападник Ліонель Мессі перейшов до американського футбольного клубу «Інтер Маямі».
Про це пише пресслужба клубу.
Угоду з 36-річним форвардом підписали до кінця сезону 2025 року у Вищій футбольній лізі. Деталі угоди поки що невідомі, зокрема і ціна контракту, проте медіа називають суму від 50 до 60 мільйонів доларів на рік.
«Я дуже радий розпочати цей наступний крок у моїй кар’єрі в «Інтері Маямі» та у Сполучених Штатах», — сказав футболіст.
- Ліонель Мессі — один з найкращих футболістів світу. У 2022 році у складі збірної Аргентини він став чемпіоном світу. Також Мессі сім разів отримував «Золотий мʼяч» як найкращий футболіст року.
- Місяць тому стало відомо, що Мессі покине французький клуб ПСЖ наприкінці сезону. Він грав там два роки.