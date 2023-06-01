Аргентинський нападник Ліонель Мессі покине французький клуб ПСЖ наприкінці сезону. Він грав там два роки.

Про це повідомив головний тренер ПСЖ Крістоф Галтьє, пише Reuters.

«Мені пощастило тренувати найкращого гравця в історії футболу. Матч проти «Клермона» буде останнім для нього на «Парк де Пренс», — заявив він.

Мессі перейшов з іспанської «Барселони» до французького ПСЖ у 2021 році. За цей час він забив 21 гол і віддав 20 асистів. Поєдинок проти «Клермона» відбудеться 3 січня.

Медіа писали, що Мессі може або повернутися до «Барселони», або перейти в один з арабських клубів.

Ліонель Мессі — один з найкращих футболістів світу. У 2022 році у складі збірної Аргентини він став чемпіоном світу. Також Мессі сім разів отримував «Золотий мʼяч» як найкращий футболіст року.