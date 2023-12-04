З окупованої території повернули родину з двома дітьми

Із тимчасово окупованих територій вдалося повернути родину з двома дітьми.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
За його словами, нині сімʼя у безпечному місці. З нею працюють медики та психологи.
Над поверненням родини додому працювали організація Save Ukraine, Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, Офіс уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, органи опіки та піклування, служба у справах дітей.
- Від початку 2023 року уже вдалося повернути з окупованої території 158 дітей Херсонщини.
- Загалом команді Save Ukraine вдалося повернути з росії та тимчасово окупованих територій 213 українських дітей. 1 грудня команда Save Ukraine забрала з тимчасово окупованої території України двох дітей разом з їхніми батьками.