З окупації повернули двох дітей разом із батьками

Команда Save Ukraine забрала з тимчасово окупованої території України двох дітей разом з їхніми батьками.

Про це пише засновник і директор організації Save Ukraine Микола Кулеба.

Окупаційна «влада» змушувала батьків змінювати українські свідоцтва про народження дітей на документи російського зразка. Батька дітей намагалися поставити на військовий облік.

Save Ukraine

Родині все ж вдалося виїхати з окупації. Зараз вона в безпеці.

Загалом команді Save Ukraine вдалося повернути з росії та тимчасово окупованих територій 213 українських дітей.