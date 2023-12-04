Yle: Росія намагалася перешкодити вступу Фінляндії і Швеції до НАТО за допомогою антиісламських демонстрацій

Росіяни хотіли перешкодити вступу Фінляндії й Швеції до НАТО. Для цього в країнах планували влаштувати антиісламські демонстрації.
Про це йдеться в документі російської розвідки, який отримала редакція фінського Yle і російський проєкт розслідувань «Досьє».
У плані росіян йдеться, що демонстрації, які мали відбутися слідом за спаленням Корану у Швеції, мають посилити страх перед ісламом у країнах ЄС. Документ закликає до подальшого нагнітання цієї напруги. Однак у документі, що опинився в розпорядженні журналістів, немає ознак того, що росії вдалося реалізувати свої плани у Фінляндії.
У матеріалі російська спецслужба перелічує методи реалізації дестабілізаційної кампанії.
Зокрема, у великих містах Європи планувалися демонстрації, на яких би висміювали президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. План також передбачав створення антиісламських графіті.
Російський проєкт розслідувань «Досьє» отримав секретні папери двома порціями — наприкінці 2022 року і навесні цього року. Окрім документа про плани, центр «Досьє» отримав звіт про виконану операцію. У ньому описана російська дестабілізаційна кампанія, що відбулася в центрі Парижу в березні 2023 року. Тоді у французькій столиці організовували демонстрації проти ісламу й Туреччини.
- Швеція і Фінляндія у травні 2022 року відмовилися від традиційного нейтралітету на тлі військового вторгнення росії в Україну і подали заявки на вступ до НАТО. Фінляндія доєдналася до блоку у квітні 2023 року. Із 30 країн НАТО вступ Швеції досі не ратифікували Туреччина й Угорщина. Туреччина блокувала вступ, аргументуючи тим, що Стокгольм не виконав взятих на себе зобовʼязань щодо видачі ймовірних курдських екстремістів.