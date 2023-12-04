У листопаді гральний бізнес сплатив рекордну суму податків

Гральний бізнес у листопаді заплатив 2,26 млрд грн податків, що вдесятеро більше, ніж за весь 2021 рік і втричі, ніж за весь 2022 рік.

Ця найбільша сума сплаченого гральними компаніями податку за місяць у 2023 році. Попередній рекорд зафіксували у серпні — 2 млрд грн, повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Надходження від грального бізнесу за жовтень становили 700,8 млн грн, а у 2022 році загалом гральний бізнес заплатив 730,9 млн грн податків.

Ярослав Железняк / Telegram

Податкові надходження від операторів грального ринку за 2023 рік мали становити близько 8 млрд грн, але компанії вже зараз сплатили 9,6 млрд грн.

Утім, надходження можуть значно зрости, якщо оператори погодяться заплатити 51,2 млрд грн додаткових податків, які додатково нарахувала Державна податкова служба — але компанії готуються оскаржувати це рішення в судах.