У листопаді гральний бізнес сплатив рекордну суму податків

Гральний бізнес у листопаді заплатив 2,26 млрд грн податків, що вдесятеро більше, ніж за весь 2021 рік і втричі, ніж за весь 2022 рік.
Ця найбільша сума сплаченого гральними компаніями податку за місяць у 2023 році. Попередній рекорд зафіксували у серпні — 2 млрд грн, повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Надходження від грального бізнесу за жовтень становили 700,8 млн грн, а у 2022 році загалом гральний бізнес заплатив 730,9 млн грн податків.
Податкові надходження від операторів грального ринку за 2023 рік мали становити близько 8 млрд грн, але компанії вже зараз сплатили 9,6 млрд грн.
Утім, надходження можуть значно зрости, якщо оператори погодяться заплатити 51,2 млрд грн додаткових податків, які додатково нарахувала Державна податкова служба — але компанії готуються оскаржувати це рішення в судах.
- 14 липня 2020 року Верховна Рада легалізувала гральний бізнес в Україні. Закон легалізує діяльність казино, букмекерських пунктів (зокрема в інтернеті), залів гральних автоматів і організацію онлайн-покеру. До азартних ігор у казино парламент відніс рулетку, гру в карти, в кості та на гральних автоматах. У вересні 2020 року парламент створив Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей — це державний регулятор, що займається ліцензуванням і регулюванням сфери азартних ігор в Україні.