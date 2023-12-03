Голова Верховної Ради Стефанчук пояснив, чому не всіх депутатів випускають у закордонні відрядження

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук пояснив правила, за якими депутатів випускають за кордон, і наголосив, що представники жодної політичної партії не зазнають утисків у тому, щоб виїхати за кордон у робоче відрядження.

Згідно зі статистикою відряджень, на депутатів «Європейської солідарності» припадає 9,74% від загальної кількості відряджень (по 6,7 на одного депутата), тоді як на депутатів «Слуги народу» — 53,24% відряджень (4,23 на одного депутата). Стефанчук стверджує, що з моменту повномасштабного вторгнення представники «Європейської солідарності» є одними з лідерів за відрядженнями — так деякі депутати провели у відрядженнях декілька місяців.

Зокрема Іванна Климпуш-Цинцадзе поїхала в 31 відрядження тривалістю у 172 дні (з 648 днів воєнного стану), Ірина Геращенко — у 19 відряджень тривалістю у 101 день, Артур Герасимов — у 18 відряджень тривалістю 128 днів, Марія Іонова — у 18 відряджень тривалістю у 93 дні, а Олексій Гончаренко — 17 відряджень тривалістю 118 днів.

«Усі ці маніпуляції, як на мене, є примітивним різновидом політичної боротьби, яка точно не вʼяжеться з поняттям широко проголошеної парламентської єдності», — написав Стефанчук.

Стефанчук пояснив, що не всім депутатам погоджують відрядження, бо дехто ними «зловживає, використовуючи як можливість сходити за кордоном на спектакль чи стадіон».

Зараз, за його словами, керівництво Ради спостерігає тенденцію збільшення заяв на відрядження від депутатів одної фракції. На думку Стефанчука, це схоже на «передріздвяний партійний тимбілдинг» за кордоном.

Що передувало?

1 грудня пʼятого президента Украни Петра Порошенка не випустили з України у закордонну поїздку — у Державній прикордонній службі заявили, що відрядження скасоване. За словами Порошенка, у Польщі та США у нього були заплановані десятки зустрічей, зокрема щодо зняття блокади українських перевізників та забезпечення американської військової допомоги.

Служба безпеки заявила, що поїздку Порошенка за кордон могла використати росія для поширення ІПСО. СБУ і розвідувальні органи отримали інформацію про підготовку провокацій на міжнародній арені з боку російських спецслужб, які мали знизити підтримку іноземних партнерів і розколоти українське суспільство. Через це Верховна Рада не дала дозволу на закордонне відрядження депутату, «який мав стати інструментом в руках російських спецслужб».