Офіс Генпрокурора розпочав розслідування страти українських військовополонених

Офіс Генпрокурора почав розслідувати відео страти беззбройних українських військових. За попередніми даними, це трапилося поблизу Степового в Покровському районі Донецької області.

На відео потрапив момент, як група осіб в російській формі впритул розстрілює двох беззбройних військовослужбовців у формі Збройних сил України, які здавалися в полон. Убивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

Досудове розслідування почали за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.